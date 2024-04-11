ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 40A IP20 С ЧЁРНОЙ ВЫНОСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДИН-РЕЙКЕ/ПЛАТЕ

Выключатель-разъединитель MSD на номинальный ток 40 А применяется для коммутации силовых электрических цепей активной, индуктивной или смешанной нагрузок, может использоваться для включения и отключения двигателей категорий применения AC–3 и DC–3. 3-полюсное исполнение с черной выносной поворотной рукояткой, монтаж на DIN-рейку или монтажную плату на задней панели шкафа.