ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК КОНТАКТОВ 1НО+1НЗ ДЛЯ MSD 40/63A
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК КОНТАКТОВ 1НО+1НЗ ДЛЯ MSD 40/63A
Референс: MSD63F5
Линейка SystemePact MCP
Блок дополнительных контактов 1НО+1НЗ для выключателей-разъединителей SystemePact MSD с номинальным током 40, 63 А. Установка сбоку от выключателя.
Документы
Фильтры
Тип документа
Д-ТР ТС-НВО ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.61264_24ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.61264_24
Формат PDF
Размер 430.06 kB
Срок действия: 31/01/2024 - 30/01/2029
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик