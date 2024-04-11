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MSD40410R
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 40A IP20 С КРАСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТАМИ С ЗАМКОМ
MSD40410R

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 40A IP20 С КРАСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТАМИ С ЗАМКОМ

Референс: MSD40410R
Линейка SystemePact MCP

Выключатель-разъединитель MSD на номинальный ток 40 А применяется для коммутации силовых электрических цепей активной, индуктивной или смешанной нагрузок, может использоваться для включения и отключения двигателей категорий применения AC–3 и DC–3. Может применяться в качестве главного и аварийного выключателя-разъединителя. 4-полюсное исполнение с красной поворотной рукояткой с возможностью блокировки навесным замком, монтаж на дверцу.

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Тип документа
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Каталог Каталог SystemePact M_MSD
Дата документа: 11/04/2024
Формат PDF
Размер 2.03 MB
Каталог SystemePact M_MSD
Техническая документация Руководство по эксплуатации SystemePactM_MSD
Дата документа: 11/04/2024
Формат PDF
Размер 531.33 kB
Руководство по эксплуатации SystemePactM_MSD
2D чертежи Чертеж с размерами для MSDxx410R
Дата документа: 11/04/2024
Формат PDF
Размер 76.88 kB
Чертеж с размерами для MSDxx410R
Д-ТР ТС-НВО ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.61264_24
Формат PDF
Размер 430.06 kB
Срок действия: 31/01/2024 - 30/01/2029
ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.61264_24
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