ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 3P 63A IP20 С КРАСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТА 1 ЗАМОК

Выключатель-разъединитель MSD на номинальный ток 63 А применяется для коммутации силовых электрических цепей активной, индуктивной или смешанной нагрузок, может использоваться для включения и отключения двигателей категорий применения AC–3 и DC–3. Может применяться в качестве главного и аварийного выключателя-разъединителя. 3-полюсное исполнение с красной поворотной рукояткой с возможностью блокировки навесным замком, монтаж на дверцу.