ГЛАВНЫЙ/АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 40A ЗАКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ IP65 С ЗАМКОМ
ГЛАВНЫЙ/АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 40A ЗАКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ IP65 С ЗАМКОМ
Референс: MSD40411R
Линейка SystemePact MCP
Выключатель-разъединитель MSD в корпусе IP65 на номинальный ток 40 А. Может использоваться в качестве главного аварийного выключателя. Применяется для коммутации силовых электрических цепей активной, индуктивной или смешанной нагрузок, может использоваться для включения и отключения двигателей категорий применения AC–3 и DC–3. 4-полюсное исполнение, красная поворотная рукоятка с возможностью блокировки навесными замками.
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Каталог Каталог SystemePact M_MSDКаталог SystemePact M_MSD
Дата документа: 11/04/2024
Формат PDF
Размер 2.03 MB
Техническая документация Руководство по эксплуатации SystemePactM_MSDРуководство по эксплуатации SystemePactM_MSD
Дата документа: 11/04/2024
Формат PDF
Размер 531.33 kB
2D чертежи Чертеж с размерами для MSDxx411RЧертеж с размерами для MSDxx411R
Дата документа: 11/04/2024
Формат PDF
Размер 70.35 kB
Д-ТР ТС-НВО ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.61264_24ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.61264_24
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Размер 430.06 kB
Срок действия: 31/01/2024 - 30/01/2029
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