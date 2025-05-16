Продукты
MST4124RD
MULTISET Колодка 4х розетка 2К+З каучуковая 16 А/250 В IP44 КРАСНАЯ
MST4124RD

MULTISET Колодка 4х розетка 2К+З каучуковая 16 А/250 В IP44 КРАСНАЯ

Референс: MST4124RD

Колодка каучуковая MultiSet (Systeme Electric) на 4 поста (2К+З) 16А/250В. Предназначена для сборки удлинителей нужной длины. Обладает повышенной прочностью и степенью пылевлагозащиты IP44. Имеет 4 отверстия для крепления на поверхность и ещё одно для подвешивания. Температурный диапазон эксплуатации – от -30 до +45 °С.

739.20  
Спецификация
Технические характеристики
EC000330 Удлинитель/ Колодка для удлинителя/ Блок розеток/ Разветвитель
Общее количество розеток 4
Количество розеток типа Bipasso (Италия) 0
Количество разъемов типа NEMA 0
Количество розеток/гнёзд для подключ. приборов при отключ. питании 0
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040917853935.7104.35 см. 0.223кг.
BB1
210шт.468040917854629.524.515.6 см. 2.52кг.
CAR
3100шт.1468040917853651.542.559.5 см. 26.22кг.
P12
4400шт.12080102 см. 110.184кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Страницы каталога РЭУИ 2025 Каучук MultiSet
Дата документа: 16/05/2025
Формат PDF
Размер 264.96 kB
Страницы каталога РЭУИ 2025 Каучук MultiSet
Техническая документация
Презентация каучуковые вилки и розетки MultiSet
Дата документа: 16/05/2025
Формат PDF
Размер 1.11 MB
Презентация каучуковые вилки и розетки MultiSet
Техническая документация
Листовка каучуковые вилки и розетки MultiSet
Дата документа: 16/05/2025
Формат PDF
Размер 592.18 kB
Листовка каучуковые вилки и розетки MultiSet
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-TR.НА46.В.07783_24
Формат PDF
Размер 1.7 MB
Срок действия: 04/04/2024 - 03/04/2029
ЕАЭС RU С-TR.НА46.В.07783_24
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