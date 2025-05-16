MULTISET Колодка 4х розетка 2К+З каучуковая 16 А/250 В IP44 КРАСНАЯ
MULTISET Колодка 4х розетка 2К+З каучуковая 16 А/250 В IP44 КРАСНАЯ
Референс: MST4124RD
Колодка каучуковая MultiSet (Systeme Electric) на 4 поста (2К+З) 16А/250В. Предназначена для сборки удлинителей нужной длины. Обладает повышенной прочностью и степенью пылевлагозащиты IP44. Имеет 4 отверстия для крепления на поверхность и ещё одно для подвешивания. Температурный диапазон эксплуатации – от -30 до +45 °С.
739.20
Спецификация
Технические характеристики
EC000330 Удлинитель/ Колодка для удлинителя/ Блок розеток/ Разветвитель
Общее количество розеток 4
Количество розеток типа Bipasso (Италия) 0
Количество разъемов типа NEMA 0
Количество розеток/гнёзд для подключ. приборов при отключ. питании 0
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409178539
|35.7
|10
|4.35
|см.
|0.223
|кг.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|4680409178546
|29.5
|24.5
|15.6
|см.
|2.52
|кг.
CAR
|3
|—
|100
|шт.
|14680409178536
|51.5
|42.5
|59.5
|см.
|26.22
|кг.
P12
|4
|—
|400
|шт.
|—
|120
|80
|102
|см.
|110.184
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Страницы каталога РЭУИ 2025 Каучук MultiSet
Дата документа: 16/05/2025
Формат PDF
Размер 264.96 kB
Страницы каталога РЭУИ 2025 Каучук MultiSet
Техническая документация
Презентация каучуковые вилки и розетки MultiSet
Дата документа: 16/05/2025
Формат PDF
Размер 1.11 MB
Презентация каучуковые вилки и розетки MultiSet
Техническая документация
Листовка каучуковые вилки и розетки MultiSet
Дата документа: 16/05/2025
Формат PDF
Размер 592.18 kB
Листовка каучуковые вилки и розетки MultiSet
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-TR.НА46.В.07783_24
Формат PDF
Размер 1.7 MB
Срок действия: 04/04/2024 - 03/04/2029
ЕАЭС RU С-TR.НА46.В.07783_24
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