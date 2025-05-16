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MST4401RD
MULTISET Вилка 2К+З прямая каучуковая 16 А/250 В IP44 КРАСНАЯ
MST4401RD

MULTISET Вилка 2К+З прямая каучуковая 16 А/250 В IP44 КРАСНАЯ

Референс: MST4401RD

Вилка каучуковая MultiSet (Systeme Electric) прямая (2К+З) 16А/250В. Предназначена для сборки удлинителей нужной длины. Обладает повышенной прочностью и степенью пылевлагозащиты IP44. Температурный диапазон эксплуатации – от -30 до +45 °С.

173.40  
Спецификация
Технические характеристики
EC000242 Вилка с защитным контактом
Модель/исполнение С заземляющим контактом
Ориентация (угол) подключения Прямолинейн.
Степень защиты (IP) IP44
Номинальное напряжение 250
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409178416197.13.9 см. 0.042кг.
CAR
3300шт.1468040917841333.53260 см. 13.9кг.
P12
42700шт.12080106 см. 132.688кг.
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Тип документа
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Каталог
Страницы каталога РЭУИ 2025 Каучук MultiSet
Дата документа: 16/05/2025
Формат PDF
Размер 264.96 kB
Страницы каталога РЭУИ 2025 Каучук MultiSet
Техническая документация
Презентация каучуковые вилки и розетки MultiSet
Дата документа: 16/05/2025
Формат PDF
Размер 1.11 MB
Презентация каучуковые вилки и розетки MultiSet
Техническая документация
Листовка каучуковые вилки и розетки MultiSet
Дата документа: 16/05/2025
Формат PDF
Размер 592.18 kB
Листовка каучуковые вилки и розетки MultiSet
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-TR.НА46.В.07783_24
Формат PDF
Размер 1.7 MB
Срок действия: 04/04/2024 - 03/04/2029
ЕАЭС RU С-TR.НА46.В.07783_24
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