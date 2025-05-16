MULTISET Вилка 2К+З прямая каучуковая 16 А/250 В IP44 КРАСНАЯ
MULTISET Вилка 2К+З прямая каучуковая 16 А/250 В IP44 КРАСНАЯ
Референс: MST4401RD
Вилка каучуковая MultiSet (Systeme Electric) прямая (2К+З) 16А/250В. Предназначена для сборки удлинителей нужной длины. Обладает повышенной прочностью и степенью пылевлагозащиты IP44. Температурный диапазон эксплуатации – от -30 до +45 °С.
173.40
Спецификация
Технические характеристики
EC000242 Вилка с защитным контактом
Модель/исполнение С заземляющим контактом
Ориентация (угол) подключения Прямолинейн.
Степень защиты (IP) IP44
Номинальное напряжение 250
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409178416
|19
|7.1
|3.9
|см.
|0.042
|кг.
CAR
|3
|—
|300
|шт.
|14680409178413
|33.5
|32
|60
|см.
|13.9
|кг.
P12
|4
|—
|2700
|шт.
|—
|120
|80
|106
|см.
|132.688
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Страницы каталога РЭУИ 2025 Каучук MultiSet
Дата документа: 16/05/2025
Формат PDF
Размер 264.96 kB
Страницы каталога РЭУИ 2025 Каучук MultiSet
Техническая документация
Презентация каучуковые вилки и розетки MultiSet
Дата документа: 16/05/2025
Формат PDF
Размер 1.11 MB
Презентация каучуковые вилки и розетки MultiSet
Техническая документация
Листовка каучуковые вилки и розетки MultiSet
Дата документа: 16/05/2025
Формат PDF
Размер 592.18 kB
Листовка каучуковые вилки и розетки MultiSet
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-TR.НА46.В.07783_24
Формат PDF
Размер 1.7 MB
Срок действия: 04/04/2024 - 03/04/2029
ЕАЭС RU С-TR.НА46.В.07783_24
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