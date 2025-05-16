MULTISET Вилка 2К+З прямая каучуковая 16 А/250 В IP44 КРАСНАЯ

Вилка каучуковая MultiSet (Systeme Electric) прямая (2К+З) 16А/250В. Предназначена для сборки удлинителей нужной длины. Обладает повышенной прочностью и степенью пылевлагозащиты IP44. Температурный диапазон эксплуатации – от -30 до +45 °С.