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MST4402RD
MULTISET Розетка 2К+З кабельная каучуковая 16 А/250 В IP44 КРАСНАЯ
MST4402RD

MULTISET Розетка 2К+З кабельная каучуковая 16 А/250 В IP44 КРАСНАЯ

Референс: MST4402RD

Розетка кабельная каучуковая MultiSet (Systeme Electric) (2К+З) 16А/250В. Предназначена для сборки удлинителей нужной длины. Обладает повышенной прочностью и степенью пылевлагозащиты IP44. Температурный диапазон эксплуатации – от -30 до +45 °С.

327.60  
Спецификация
Технические характеристики
EC001327 Розетка кабельная переносная с защитным контактом
Степень защиты (IP) IP44
Цвет Красный
Ориентация (угол) подключения Прямолинейн.
Материал Каучук
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409178454189.65.5 см. 0.043кг.
BB1
215шт.4680409178461311612 см. 1.11кг.
CAR
3150шт.1468040917845133.53260 см. 11.78кг.
P12
41800шт.12080111 см. 150.352кг.
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Тип документа
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Каталог
Страницы каталога РЭУИ 2025 Каучук MultiSet
Дата документа: 16/05/2025
Формат PDF
Размер 264.96 kB
Страницы каталога РЭУИ 2025 Каучук MultiSet
Техническая документация
Презентация каучуковые вилки и розетки MultiSet
Дата документа: 16/05/2025
Формат PDF
Размер 1.11 MB
Презентация каучуковые вилки и розетки MultiSet
Техническая документация
Листовка каучуковые вилки и розетки MultiSet
Дата документа: 16/05/2025
Формат PDF
Размер 592.18 kB
Листовка каучуковые вилки и розетки MultiSet
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-TR.НА46.В.07783_24
Формат PDF
Размер 1.7 MB
Срок действия: 04/04/2024 - 03/04/2029
ЕАЭС RU С-TR.НА46.В.07783_24
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