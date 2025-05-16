Продукты
MST4403RD
MULTISET Розетка 2К+З открытой установки каучуковая 16 А/250 В IP44 КРАСНАЯ
MST4403RD

MULTISET Розетка 2К+З открытой установки каучуковая 16 А/250 В IP44 КРАСНАЯ

Референс: MST4403RD

Розетка открытой установки каучуковая MultiSet (Systeme Electric) (2К+З) 16А/250В. Предназначена для установки на поверхность. Обладает повышенной прочностью и степенью пылевлагозащиты IP44. Имеет 4 отверстия для крепления. Температурный диапазон эксплуатации – от -30 до +45 °С.

324.60  
Спецификация
Технические характеристики
EC001327 Розетка кабельная переносная с защитным контактом
Степень защиты (IP) IP44
Цвет Красный
Ориентация (угол) подключения Прямолинейн.
Материал Каучук
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040917847820.311.37.15 см. 0.14кг.
BB1
216шт.468040917848529.524.515.6 см. 2.46кг.
CAR
3160шт.1468040917847551.542.559.5 см. 25.92кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Страницы каталога РЭУИ 2025 Каучук MultiSet
Дата документа: 16/05/2025
Формат PDF
Размер 264.96 kB
Страницы каталога РЭУИ 2025 Каучук MultiSet
Техническая документация
Презентация каучуковые вилки и розетки MultiSet
Дата документа: 16/05/2025
Формат PDF
Размер 1.11 MB
Презентация каучуковые вилки и розетки MultiSet
Техническая документация
Листовка каучуковые вилки и розетки MultiSet
Дата документа: 16/05/2025
Формат PDF
Размер 592.18 kB
Листовка каучуковые вилки и розетки MultiSet
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-TR.НА46.В.07783_24
Формат PDF
Размер 1.7 MB
Срок действия: 04/04/2024 - 03/04/2029
ЕАЭС RU С-TR.НА46.В.07783_24
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Фильтры
Поиск
Корзина