MULTISET Розетка 2К+З открытой установки каучуковая 16 А/250 В IP44 КРАСНАЯ
MULTISET Розетка 2К+З открытой установки каучуковая 16 А/250 В IP44 КРАСНАЯ
Референс: MST4403RD
Розетка открытой установки каучуковая MultiSet (Systeme Electric) (2К+З) 16А/250В. Предназначена для установки на поверхность. Обладает повышенной прочностью и степенью пылевлагозащиты IP44. Имеет 4 отверстия для крепления. Температурный диапазон эксплуатации – от -30 до +45 °С.
324.60
Спецификация
Технические характеристики
EC001327 Розетка кабельная переносная с защитным контактом
Степень защиты (IP) IP44
Цвет Красный
Ориентация (угол) подключения Прямолинейн.
Материал Каучук
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409178478
|20.3
|11.3
|7.15
|см.
|0.14
|кг.
BB1
|2
|—
|16
|шт.
|4680409178485
|29.5
|24.5
|15.6
|см.
|2.46
|кг.
CAR
|3
|—
|160
|шт.
|14680409178475
|51.5
|42.5
|59.5
|см.
|25.92
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Страницы каталога РЭУИ 2025 Каучук MultiSet
Дата документа: 16/05/2025
Формат PDF
Размер 264.96 kB
Страницы каталога РЭУИ 2025 Каучук MultiSet
Техническая документация
Презентация каучуковые вилки и розетки MultiSet
Дата документа: 16/05/2025
Формат PDF
Размер 1.11 MB
Презентация каучуковые вилки и розетки MultiSet
Техническая документация
Листовка каучуковые вилки и розетки MultiSet
Дата документа: 16/05/2025
Формат PDF
Размер 592.18 kB
Листовка каучуковые вилки и розетки MultiSet
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-TR.НА46.В.07783_24
Формат PDF
Размер 1.7 MB
Срок действия: 04/04/2024 - 03/04/2029
ЕАЭС RU С-TR.НА46.В.07783_24
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