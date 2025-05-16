MULTISET Розетка 2К+З открытой установки каучуковая 16 А/250 В IP44 КРАСНАЯ

Розетка открытой установки каучуковая MultiSet (Systeme Electric) (2К+З) 16А/250В. Предназначена для установки на поверхность. Обладает повышенной прочностью и степенью пылевлагозащиты IP44. Имеет 4 отверстия для крепления. Температурный диапазон эксплуатации – от -30 до +45 °С.