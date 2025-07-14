MultiTrack Шина открытой установки трековой системы 40 см Песочный

Шина трековой системы MultiTrack (Systeme Electric) открытой установки, длиной 40 см, цвет - песочный. Предназначена для установки розеток MultiTrack, которые приобретаются отдельно. Шина подключается к сети переменного тока с параметрами 32А, 250В, 50Гц. Макмимальная мощность подключаемых устройств - не более 8 кВт. Главное премущество: быстрое и безопасное добавление и перемещение розеток, не прибегая к услугам специалиста.