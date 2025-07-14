MultiTrack Шина открытой установки трековой системы 40 см Песочный
Референс: MTK10004P
Шина трековой системы MultiTrack (Systeme Electric) открытой установки, длиной 40 см, цвет - песочный. Предназначена для установки розеток MultiTrack, которые приобретаются отдельно. Шина подключается к сети переменного тока с параметрами 32А, 250В, 50Гц. Макмимальная мощность подключаемых устройств - не более 8 кВт. Главное премущество: быстрое и безопасное добавление и перемещение розеток, не прибегая к услугам специалиста.
5 118
Спецификация
Технические характеристики
RC000027 Шинопровод для электроустановочных изделий
Длина 40
Способ монтажа Открытой установки
Цвет изделия Песочный
Степень защиты (IP) IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409235652
|4.5
|11
|43.5
|см.
|0.7
|кг.
CAR
|3
|—
|12
|шт.
|14680409235659
|20
|36
|46
|см.
|8.8
|кг.
P12
|4
|—
|240
|шт.
|—
|120
|80
|105
|см.
|192
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий
Дата документа: 14/07/2025
Формат PDF
Размер 96.99 MB
Каталог электроустановочных изделий
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 25/02/2025
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Руководство по эксплуатации Шины MultiTrack
Дата документа: 10/02/2025
Формат PDF
Размер 309.72 kB
Руководство по эксплуатации Шины MultiTrack
Техническая документация
Листовка MultiTrack
Дата документа: 07/07/2025
Формат PDF
Размер 13.65 MB
Листовка MultiTrack
