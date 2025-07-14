Продукты
MultiTrack Шина открытой установки трековой системы 40 см Песочный
Шина трековой системы MultiTrack (Systeme Electric) открытой установки, длиной 40 см, цвет - песочный. Предназначена для установки розеток MultiTrack, которые приобретаются отдельно. Шина подключается к сети переменного тока с параметрами 32А, 250В, 50Гц. Макмимальная мощность подключаемых устройств - не более 8 кВт. Главное премущество: быстрое и безопасное добавление и перемещение розеток, не прибегая к услугам специалиста.

5 118  
Спецификация
Технические характеристики
RC000027 Шинопровод для электроустановочных изделий
Длина 40
Способ монтажа Открытой установки
Цвет изделия Песочный
Степень защиты (IP) IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804092356524.51143.5 см. 0.7кг.
CAR
312шт.14680409235659203646 см. 8.8кг.
P12
4240шт.12080105 см. 192кг.
Документы
Каталог
Каталог электроустановочных изделий
Дата документа: 14/07/2025
Формат PDF
Размер 96.99 MB
Каталог электроустановочных изделий
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 25/02/2025
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Руководство по эксплуатации Шины MultiTrack
Дата документа: 10/02/2025
Формат PDF
Размер 309.72 kB
Руководство по эксплуатации Шины MultiTrack
Техническая документация
Листовка MultiTrack
Дата документа: 07/07/2025
Формат PDF
Размер 13.65 MB
Листовка MultiTrack
Совместимые продукты
MTK13001P
 
Розетка MultiTrack 2К+З круглая 16А/250В металлический корпус
MTK13002P
 
Розетка MultiTrack универс. круглая 13А/250В металлический корпус
MTK13003P
 
Розетка MultiTrack с USB круглая 16А/250В металлический корпус
MTK13001B
 
MULTITRACK Розетка 2К+З круглая 16 А/250 В АНТРАЦИТ
MTK13002B
 
MULTITRACK Розетка универсальная круглая 13 А/250 В АНТРАЦИТ
MTK13003B
 
MULTITRACK Розетка 2хUSB (тип А+С) 18 Вт, 5 В/3 А АНТРАЦИТ
