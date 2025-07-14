MULTITRACK Розетка универсальная круглая 13 А/250 В ПЕСОЧНЫЙ
MULTITRACK Розетка универсальная круглая 13 А/250 В ПЕСОЧНЫЙ
Референс: MTK13002P
Розетка трековой системы MultiTrack (Systeme Electric) универсальная (подходит к вилкам большинства стандартов) 13А/250В, цвет - песочный. Устанавливается в шину MultiTrack. Быстрая и безопасная установка, не требующая привлечения специалиста: достаточно вставить розетку в шину и повернуть на 90 градусов до упора.
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Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Да
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409235805
|5.5
|7.5
|7.5
|см.
|0.112
|кг.
CAR
|3
|—
|100
|шт.
|14680409235802
|28
|33
|40
|см.
|11.5
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|105
|см.
|225
|кг.
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий
Дата документа: 14/07/2025
Формат PDF
Размер 96.99 MB
Каталог электроустановочных изделий
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Формат PDF
Размер 309.72 kB
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