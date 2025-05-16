Продукты
MTK13003P
MultiTrack Розетка 2хUSB (тип А+С) 18Вт, 5В/3А Песочный
MTK13003P

MultiTrack Розетка 2хUSB (тип А+С) 18Вт, 5В/3А Песочный

Референс: MTK13003P
Серия MultiTrack

Розетка трековой системы MultiTrack (Systeme Electric) 2хUSB (тип А + тип С) 18 Вт, 5В/3А, 9В/2А, 12В/1.5А, цвет - песочный. Устанавливается в шину MultiTrack. Быстрая и безопасная установка, не требующая привлечения специалиста: достаточно вставить розетку в шину и повернуть на 90 градусов до упора.

2 148  
Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Цвет Бежевый
Частота 50-60
Рабочее напряжение 100-240
Цвет изделия Песочный
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804092358125.57.57.5 см. 0.114кг.
CAR
3100шт.14680409235819283340 см. 12кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий
Дата документа: 16/05/2025
Формат PDF
Размер 96.99 MB
Каталог электроустановочных изделий
Техническая документация
Руководство по эксплуатации Шины MultiTrack
Дата документа: 10/02/2025
Формат PDF
Размер 309.72 kB
Руководство по эксплуатации Шины MultiTrack
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.11572_25
Формат PDF
Размер 859.82 kB
Срок действия: 19/02/2025 - 18/02/2030
ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.11572_25
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.40485_25
Формат PDF
Размер 2.14 MB
Срок действия: 14/05/2025 - 13/05/2030
ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.40485_25
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
MTK13001P
 
MultiTrack Розетка 2К+З круглая 16А/250В Песочный
MTK13002P
 
MultiTrack Розетка универс. круглая 13А/250В Песочный
MTK10004P
 
MultiTrack Шина открытой установки трековой системы 40 см Песочный
MTK10006P
 
MultiTrack Шина открытой установки трековой системы 60 см Песочный
MTK10008P
 
MultiTrack Шина открытой установки трековой системы 80 см Песочный
MTK10010P
 
MultiTrack Шина открытой установки трековой системы 100 см Песочный
Фильтры
Поиск
Корзина