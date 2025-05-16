MultiTrack Розетка 2хUSB (тип А+С) 18Вт, 5В/3А Песочный
MultiTrack Розетка 2хUSB (тип А+С) 18Вт, 5В/3А Песочный
Референс: MTK13003P
Розетка трековой системы MultiTrack (Systeme Electric) 2хUSB (тип А + тип С) 18 Вт, 5В/3А, 9В/2А, 12В/1.5А, цвет - песочный. Устанавливается в шину MultiTrack. Быстрая и безопасная установка, не требующая привлечения специалиста: достаточно вставить розетку в шину и повернуть на 90 градусов до упора.
2 148
Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Цвет Бежевый
Частота 50-60
Рабочее напряжение 100-240
Цвет изделия Песочный
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409235812
|5.5
|7.5
|7.5
|см.
|0.114
|кг.
CAR
|3
|—
|100
|шт.
|14680409235819
|28
|33
|40
|см.
|12
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий
Дата документа: 16/05/2025
Формат PDF
Размер 96.99 MB
Каталог электроустановочных изделий
Техническая документация
Руководство по эксплуатации Шины MultiTrack
Дата документа: 10/02/2025
Формат PDF
Размер 309.72 kB
Руководство по эксплуатации Шины MultiTrack
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.11572_25
Формат PDF
Размер 859.82 kB
Срок действия: 19/02/2025 - 18/02/2030
ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.11572_25
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.40485_25
Формат PDF
Размер 2.14 MB
Срок действия: 14/05/2025 - 13/05/2030
ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.40485_25
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты