Продукты
MTK10006P
MultiTrack Шина открытой установки трековой системы 60 см Песочный
MTK10006P
MTK10006P

MultiTrack Шина открытой установки трековой системы 60 см Песочный

Референс: MTK10006P
Серия MultiTrack

Шина трековой системы MultiTrack (Systeme Electric) открытой установки, длиной 60 см, цвет - песочный. Предназначена для установки розеток MultiTrack, которые приобретаются отдельно. Шина подключается к сети переменного тока с параметрами 32А, 250В, 50Гц. Макмимальная мощность подключаемых устройств - не более 8 кВт. Главное премущество: быстрое и безопасное добавление и перемещение розеток, не прибегая к услугам специалиста.

7 140  
Спецификация
Технические характеристики
RC000027 Шинопровод для электроустановочных изделий
Длина 60
Способ монтажа Открытой установки
Цвет изделия Песочный
Степень защиты (IP) IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804092356694.51163.5 см. 1.05кг.
CAR
312шт.14680409235666203666 см. 12.9кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий
Дата документа: 16/05/2025
Формат PDF
Размер 96.99 MB
Каталог электроустановочных изделий
Техническая документация
Руководство по эксплуатации Шины MultiTrack
Дата документа: 10/02/2025
Формат PDF
Размер 309.72 kB
Руководство по эксплуатации Шины MultiTrack
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.40483_25
Формат PDF
Размер 1.11 MB
Срок действия: 14/05/2025 - 13/05/2030
ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.40483_25
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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