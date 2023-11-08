MuitiTrack Розетка 2К+З круглая 16А/250В Антрацит
MuitiTrack Розетка 2К+З круглая 16А/250В Антрацит
Референс: MTK13001B
Линейка MuitiTrack
Розетка трековой системы MultiTrack (Systeme Electric) немецкого стандарта (2К+З) 16А/250В, цвет - антрацит. Устанавливается в шину MultiTrack. Быстрая и безопасная установка, не требующая привлечения специалиста: достаточно вставить розетку в шину и повернуть на 90 градусов до упора.
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Дата документа: 08/11/2023
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Размер 255.06 kB
Срок действия: 31/01/2024 - 30/01/2029
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