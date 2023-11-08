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MTK13002B
MuitiTrack Розетка универс. круглая 13А/250В Антрацит
MTK13002B
MTK13002B

MuitiTrack Розетка универс. круглая 13А/250В Антрацит

Референс: MTK13002B
Линейка MuitiTrack

Розетка трековой системы MultiTrack (Systeme Electric) универсальная (подходит к вилкам большинства стандартов) 13А/250В, цвет - антрацит. Устанавливается в шину MultiTrack. Быстрая и безопасная установка, не требующая привлечения специалиста: достаточно вставить розетку в шину и повернуть на 90 градусов до упора.

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Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
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Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.59993_24
Формат PDF
Размер 255.06 kB
Срок действия: 31/01/2024 - 30/01/2029
ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.59993_24
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