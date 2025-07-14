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MTK13001P
MULTITRACK Розетка 2К+З круглая 16 А/250 В ПЕСОЧНЫЙ
MTK13001P

MULTITRACK Розетка 2К+З круглая 16 А/250 В ПЕСОЧНЫЙ

Референс: MTK13001P
Серия MultiTrack

Розетка трековой системы MultiTrack (Systeme Electric) немецкого стандарта (2К+З) 16А/250В, цвет - песочный. Устанавливается в шину MultiTrack. Быстрая и безопасная установка, не требующая привлечения специалиста: достаточно вставить розетку в шину и повернуть на 90 градусов до упора.

1 410  
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Да
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804092357995.57.57.5 см. 0.114кг.
CAR
3100шт.14680409235796283340 см. 12кг.
P12
41500шт.12080105 см. 207кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий
Дата документа: 14/07/2025
Формат PDF
Размер 96.99 MB
Каталог электроустановочных изделий
Техническая документация
Руководство по эксплуатации Шины MultiTrack
Дата документа: 10/02/2025
Формат PDF
Размер 309.72 kB
Руководство по эксплуатации Шины MultiTrack
Техническая документация
Листовка MultiTrack
Дата документа: 07/07/2025
Формат PDF
Размер 13.65 MB
Листовка MultiTrack
Техническая документация
Руководство по эксплуатации розетки MultiTrack
Дата документа: 07/07/2025
Формат PDF
Размер 274.5 kB
Руководство по эксплуатации розетки MultiTrack
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