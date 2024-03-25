Заглушка круглая, черная, 22мм
Заглушка круглая, черная, 22мм
Референс: SB5SZ3
Заглушка круглая, черная, 22мм. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.
Спецификация
Технические характеристики
EC002023 Заглушка для устройств управления и сигнализации
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|2.91
|2.91
|1.51
|см.
|0.004
|кг.
BB1
|2
|—
|20
|шт.
|4680409030455
|8.9
|17
|6.5
|см.
|0.123
|кг.
CAR
|3
|—
|400
|шт.
|1468040903045
|35
|41.7
|17.5
|см.
|2.966
|кг.
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Тип документа
Каталог Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSigКаталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 25/03/2024
Формат PDF
Размер 5.67 MB
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