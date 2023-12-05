Продукты
SB5SZ4
Заглушка круглая, серая, 22мм
SB5SZ4

Заглушка круглая, серая, 22мм

Референс: SB5SZ4
Линейка SystemeSig SB

Заглушка круглая, серая, 22мм. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.1.512.912.91 см. 0.004кг.
BB1
220шт.46804090304628.917.16.5 см. 0.119кг.
CAR
3400шт.146804090304634.743.517.8 см. 2.922кг.
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Тип документа
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Каталог Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 05/12/2023
Формат PDF
Размер 6.83 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
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