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SBVM3
Световой блок зеленый LED 230-240В АС
SBVM3

Световой блок зеленый LED 230-240В АС

Референс: SBVM3
Линейка SystemeSig SB

Световой блок, зеленый, LED. Напряжение питания лампы: 230-240В АС. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.

Спецификация
Технические характеристики
EC000204 Светосигнальный блок с ламподержателем для устройств управления и сигнализации
Цоколь (патрон) лампы Прочее
Встроенный трансформатор Нет
С встроенным вольтоснижающим (токоограничительным) резистором Нет
С встроенным диодом Да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409028797331044.5 мм. 0.011кг.
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 05/12/2023
Формат PDF
Размер 6.83 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05022_22
Формат PDF
Размер 2.28 MB
Срок действия: 22/11/2022 - 21/11/2027
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05022_22
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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