Продукты
SBZRBL
Аксессуар для монтажа кнопок, длинный
SBZRBL

Аксессуар для монтажа кнопок, длинный

Референс: SBZRBL
Линейка SystemeSig SB

Аксессуар для монтажа кнопок, длинный. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.7.53.526.45 см. 0.021кг.
BB1
25шт.468040903427910.617.89.1 см. 0.169кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 05/12/2023
Формат PDF
Размер 6.83 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
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