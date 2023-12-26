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SDR071253P480
Антирезонансный дроссель для ступеней 400 В 12,5 кВАр, коэффициент расстройки 7%
SDR071253P480

Антирезонансный дроссель для ступеней 400 В 12,5 кВАр, коэффициент расстройки 7%

Референс: SDR071253P480
Линейка SystemeSet

Антирезонансный дроссель торговой марки Systeme Electric серии SystemeSet типа DR предназначен для работы в составе конденсаторных установок для защиты конденсаторов от повышенного уровня гармоник. Дроссель состоит из стального сердечника, медной катушки с изоляцией, крепёжных пластин и температурного датчика. Номинальное напряжение 400В; номинальная мощность 12,5 кВАр; коэффициент частотной расстройки 7%; класс изоляции H; степень защиты IP00.

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Тип документа
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Каталог Каталог SystemeSet
Дата документа: 26/12/2023
Формат PDF
Размер 2.95 MB
Каталог SystemeSet
Техническая документация Руководство по эксплуатации SystemeSet DR
Дата документа: 10/01/2024
Формат PDF
Размер 765.22 kB
Руководство по эксплуатации SystemeSet DR
Д-ТР ТС-НВО ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.09994_23
Формат PDF
Размер 318.79 kB
Срок действия: 23/05/2023 - 22/05/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.09994_23
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