Антирезонансный дроссель для ступеней 400 В 12,5 кВАр, коэффициент расстройки 7%

Антирезонансный дроссель торговой марки Systeme Electric серии SystemeSet типа DR предназначен для работы в составе конденсаторных установок для защиты конденсаторов от повышенного уровня гармоник. Дроссель состоит из стального сердечника, медной катушки с изоляцией, крепёжных пластин и температурного датчика. Номинальное напряжение 400В; номинальная мощность 12,5 кВАр; коэффициент частотной расстройки 7%; класс изоляции H; степень защиты IP00.