Антирезонансный дроссель для ступеней 400 В 12,5 кВАр, коэффициент расстройки 7%
Антирезонансный дроссель для ступеней 400 В 12,5 кВАр, коэффициент расстройки 7%
Референс: SDR071253P480
Антирезонансный дроссель торговой марки Systeme Electric серии SystemeSet типа DR предназначен для работы в составе конденсаторных установок для защиты конденсаторов от повышенного уровня гармоник. Дроссель состоит из стального сердечника, медной катушки с изоляцией, крепёжных пластин и температурного датчика. Номинальное напряжение 400В; номинальная мощность 12,5 кВАр; коэффициент частотной расстройки 7%; класс изоляции H; степень защиты IP00.
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Тип документа
Каталог Каталог SystemeSetКаталог SystemeSet
Дата документа: 26/12/2023
Формат PDF
Размер 2.95 MB
Техническая документация Руководство по эксплуатации SystemeSet DRРуководство по эксплуатации SystemeSet DR
Дата документа: 10/01/2024
Формат PDF
Размер 765.22 kB
Д-ТР ТС-НВО ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.09994_23ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.09994_23
Формат PDF
Размер 318.79 kB
Срок действия: 23/05/2023 - 22/05/2028
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