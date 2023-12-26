Антирезонансный дроссель для ступеней 400 В 50 кВАр, коэффициент расстройки 7%
Антирезонансный дроссель для ступеней 400 В 50 кВАр, коэффициент расстройки 7%
Референс: SDR075003P480
Антирезонансный дроссель торговой марки Systeme Electric серии SystemeSet типа DR предназначен для работы в составе конденсаторных установок для защиты конденсаторов от повышенного уровня гармоник. Дроссель состоит из стального сердечника, медной катушки с изоляцией, крепёжных пластин и температурного датчика. Номинальное напряжение 400В; номинальная мощность 50 кВАр; коэффициент частотной расстройки 7%; класс изоляции H; степень защиты IP00.
Спецификация
Технические характеристики
EC002565 Фильтр цепи катушки низкого напряжения
Степень защиты (IP) IP00
Номин. раб. частота 50-50 Гц
Суммарная характеристика фильтра 50 кВАр
Макс. допустимое раб. напряжение Ue 400 В
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409074459
|29.5
|27.5
|35
|см.
|40
|кг.
CAR
|3
|—
|1
|шт.
|14680409074456
|29.5
|27.5
|35
|см.
|40
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог SystemeSetКаталог SystemeSet
Дата документа: 26/12/2023
Формат PDF
Размер 2.95 MB
Техническая документация Руководство по эксплуатации SystemeSet DRРуководство по эксплуатации SystemeSet DR
Дата документа: 10/01/2024
Формат PDF
Размер 765.22 kB
Д-ТР ТС-НВО ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.09994_23ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.09994_23
Формат PDF
Размер 318.79 kB
Срок действия: 23/05/2023 - 22/05/2028
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