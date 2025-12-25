Продукты
SE2RK-R
Комплект рельсов с монтажными ушами 3U
SE2RK-R

Комплект рельсов с монтажными ушами 3U

Референс: SE2RK-R
Серия Smart-Save Online SRT G2
Спецификация
Технические характеристики
EC002850 Аксессуары для источника бесперебойного питания (ИБП/UPS)
Ширина 580
Тип компонента/запасной части Комплект для монтажа
Глубина 870
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040926191056106.5 см. 3.438кг.
CAR
39шт.573321 см. 31.76кг.
P12
4144шт.12080115 см. 518кг.
Документы
Каталог
Сервисный каталог Systeme Electric
Дата документа: 25/12/2025
Формат PDF
Размер 43.87 MB
Сервисный каталог Systeme Electric
