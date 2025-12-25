Комплект рельсов с монтажными ушами 3U
Референс: SE2RK-R
Спецификация
Технические характеристики
EC002850 Аксессуары для источника бесперебойного питания (ИБП/UPS)
Ширина 580
Тип компонента/запасной части Комплект для монтажа
Глубина 870
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409261910
|56
|10
|6.5
|см.
|3.438
|кг.
CAR
|3
|—
|9
|шт.
|—
|57
|33
|21
|см.
|31.76
|кг.
P12
|4
|—
|144
|шт.
|—
|120
|80
|115
|см.
|518
|кг.
Документы
Каталог
Сервисный каталог Systeme Electric
Дата документа: 25/12/2025
Формат PDF
Размер 43.87 MB
Сервисный каталог Systeme Electric
