SE2RK-REL
Комплект рельсов 2U
SE2RK-REL

Комплект рельсов 2U

Референс: SE2RK-REL
Серия Smart-Save Online SRT G2


2 года с момента продажи, но не более 27 месяцев с даты производства

7 172.55  
Спецификация
Технические характеристики
EC002850 Аксессуары для источника бесперебойного питания (ИБП/UPS)
Ширина 580
Тип компонента/запасной части Комплект для монтажа
Глубина 870
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040926196511.560.87.9 см. 2.593кг.
CAR
39шт.573321 см. 31.76кг.
P12
4144шт.12080100 см. 388кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Сервисный каталог Systeme Electric
Дата документа: 25/12/2025
Формат PDF
Размер 43.87 MB
Сервисный каталог Systeme Electric
