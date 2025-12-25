Комплект рельсов 2U
Комплект рельсов 2U
Референс: SE2RK-REL
2 года с момента продажи, но не более 27 месяцев с даты производства
7 172.55
Спецификация
Технические характеристики
EC002850 Аксессуары для источника бесперебойного питания (ИБП/UPS)
Ширина 580
Тип компонента/запасной части Комплект для монтажа
Глубина 870
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409261965
|11.5
|60.8
|7.9
|см.
|2.593
|кг.
CAR
|3
|—
|9
|шт.
|—
|57
|33
|21
|см.
|31.76
|кг.
P12
|4
|—
|144
|шт.
|—
|120
|80
|100
|см.
|388
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Сервисный каталог Systeme Electric
Дата документа: 25/12/2025
Формат PDF
Размер 43.87 MB
Сервисный каталог Systeme Electric
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик