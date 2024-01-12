Аналоговый модуль ввода, 8 входов 4-20 мА, 12 бит
Аналоговый модуль ввода, 8 входов 4-20 мА, 12 бит
Референс: SM441833
8-канальный модуль аналогового ввода, 12 бит, режим тока
Спецификация
Технические характеристики
EC001596 Полевая шина, децентрализованная периферия - аналог. модуль ввода/вывода
Ширина 14 мм
Высота 90 мм
Глубина 67 мм
Подходит для функций безопасности Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409139608
|2 100
|6 800
|10 000
|см.
|0.06
|кг.
BAG
|2
|—
|22
|шт.
|4680409147610
|8.2
|20.4
|25.5
|см.
|1.45
|кг.
CAR
|3
|—
|110
|шт.
|24680409147614
|22
|27
|42
|см.
|7.66
|кг.
Документы
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Тип документа
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Размер 1.44 MB
Д-ТР ТС-НВО ЕАЭС N RU Д-CN.РА10.В.90246_23ЕАЭС N RU Д-CN.РА10.В.90246_23
Формат PDF
Размер 1.56 MB
Срок действия: 21/12/2023 - 20/12/2028
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