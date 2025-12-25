БЛОК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ VIGI 100-250A 4P ОТКЛЮЧЕНИЕ
БЛОК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ VIGI 100-250A 4P ОТКЛЮЧЕНИЕ
Референс: SPC-250VG14
Серия SystemePact СCB
Спецификация
Гарантия на оборудование
Информация о ремонтопригодности Подлежит ремонту
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409167687
|17
|14.5
|13
|см.
|1.1
|кг.
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Сервисный каталог Systeme Electric
Дата документа: 25/12/2025
Формат PDF
Размер 43.87 MB
Сервисный каталог Systeme Electric
COTO (Российский морской регистр судоходства)
24.44.01.02177.120
Формат PDF
Размер 1.39 MB
Срок действия: 11/03/2024 - 11/03/2029
24.44.01.02177.120
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU C-CN.НА46.В.06427_23
Формат PDF
Размер 2.52 MB
Срок действия: 24/06/2023 - 19/12/2027
ЕАЭС RU C-CN.НА46.В.06427_23
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