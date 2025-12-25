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SPC-250VG14
БЛОК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ VIGI 100-250A 4P ОТКЛЮЧЕНИЕ
БЛОК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ VIGI 100-250A 4P ОТКЛЮЧЕНИЕ

БЛОК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ VIGI 100-250A 4P ОТКЛЮЧЕНИЕ

Референс: SPC-250VG14
Серия SystemePact СCB
Спецификация
Гарантия на оборудование
Информация о ремонтопригодности Подлежит ремонту
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091676871714.513 см. 1.1кг.
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Тип документа
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Каталог
Сервисный каталог Systeme Electric
Дата документа: 25/12/2025
Формат PDF
Размер 43.87 MB
Сервисный каталог Systeme Electric
COTO (Российский морской регистр судоходства)
24.44.01.02177.120
Формат PDF
Размер 1.39 MB
Срок действия: 11/03/2024 - 11/03/2029
24.44.01.02177.120
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU C-CN.НА46.В.06427_23
Формат PDF
Размер 2.52 MB
Срок действия: 24/06/2023 - 19/12/2027
ЕАЭС RU C-CN.НА46.В.06427_23
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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