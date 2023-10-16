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SPD-ERHS5-02
ВЫНОСНАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА 500ММ (250)
SPD-ERHS5-02

ВЫНОСНАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА 500ММ (250)

Референс: SPD-ERHS5-02
Линейка SystemePact CCB DC

Выносная поворотная рукоятка для автоматических выключателей серии SystemePact CCB DC на ток 250 А; установка – фронтальная; форма основания – квадратная; цвет – черная; макс. длина оси – 500 мм. Поворотная рукоятка имеет эргономичный дизайн и упрощает управление выключателем при включении и отключении; обеспечивает индикацию трех состояний выключателя: отключен (OFF), включен (ON) и отключен автоматически (Trip), препятствует включению выключателя при открытой двери щита.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.828 см. 0.3кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог серии SystemePact CCB DC
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 5.8 MB
Каталог серии SystemePact CCB DC
Техническая документация Инструкция по установке SystemePact CCB DC 63-630A
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 2.54 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB DC 63-630A
Техническая документация Руководство по эксплуатации SystemePact CCB DC 63-630A
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 915.27 kB
Руководство по эксплуатации SystemePact CCB DC 63-630A
Официальные письма О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
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