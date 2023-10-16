ВЫНОСНАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА 500ММ (250)

Выносная поворотная рукоятка для автоматических выключателей серии SystemePact CCB DC на ток 250 А; установка – фронтальная; форма основания – квадратная; цвет – черная; макс. длина оси – 500 мм. Поворотная рукоятка имеет эргономичный дизайн и упрощает управление выключателем при включении и отключении; обеспечивает индикацию трех состояний выключателя: отключен (OFF), включен (ON) и отключен автоматически (Trip), препятствует включению выключателя при открытой двери щита.