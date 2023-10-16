МОТОР-РЕДУКТОР AC400V (250)
МОТОР-РЕДУКТОР AC400V (250)
Референс: SPD-MA4-02
Линейка SystemePact CCB DC
Мотор-редуктор для автоматических выключателей серии SystemePact CCB DC на номинальный ток 250 А; напряжение управления – 400 В пер. тока; монтаж – с лицевой стороны выключателя. Мотор-редуктор автоматически взводит пружинный механизм при включении выключателя, повторное включение выключателя возможно немедленно после его отключения. Мотор-редуктор имеет переключатель режимов auto/manu.
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409079157
|17.3
|14.8
|12.3
|см.
|1.36
|кг.
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог серии SystemePact CCB DCКаталог серии SystemePact CCB DC
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 5.8 MB
Техническая документация Инструкция по установке SystemePact CCB DC 63-630AИнструкция по установке SystemePact CCB DC 63-630A
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 2.54 MB
Техническая документация Руководство по эксплуатации SystemePact CCB DC 63-630AРуководство по эксплуатации SystemePact CCB DC 63-630A
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 915.27 kB
Официальные письма О предоставлении паспортов на продукцию Systeme ElectricО предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
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