РАСЦЕПИТЕЛЬ МИНИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ MN DC24V (125)

Расцепитель минимального напряжения MN для автоматических выключателей серии SystemePact CCB DC на номинальный ток 125 А; напряжение управления – 24 В пост.тока, монтаж – справа под передней крышкой выключателя. Расцепитель минимального напряжения MN отключает выключатель при снижении напряжения управления ниже порога отключения. При наличии в выключателе расцепителя MN и отсутствии на нем напряжения питания включение выключателя, ручное или электрическое, невозможно.