РАСЦЕПИТЕЛЬ МИНИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ MN DC110V (125)
РАСЦЕПИТЕЛЬ МИНИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ MN DC110V (125)
Референс: SPD-MN-D1-01-L
Линейка SystemePact CCB DC
Расцепитель минимального напряжения MN для автоматических выключателей серии SystemePact CCB DC на номинальный ток 125 А; напряжение управления – 110 В пост.тока, монтаж – справа под передней крышкой выключателя. Расцепитель минимального напряжения MN отключает выключатель при снижении напряжения управления ниже порога отключения. При наличии в выключателе расцепителя MN и отсутствии на нем напряжения питания включение выключателя, ручное или электрическое, невозможно.
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|6
|2
|4
|см.
|0.3
|кг.
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Тип документа
Каталог Каталог серии SystemePact CCB DCКаталог серии SystemePact CCB DC
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 5.8 MB
Техническая документация Инструкция по установке SystemePact CCB DC 63-630AИнструкция по установке SystemePact CCB DC 63-630A
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 2.54 MB
Техническая документация Руководство по эксплуатации SystemePact CCB DC 63-630AРуководство по эксплуатации SystemePact CCB DC 63-630A
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 915.27 kB
Официальные письма О предоставлении паспортов на продукцию Systeme ElectricО предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
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