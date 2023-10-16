ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ OF (2NO2NC) ПРАВЫЙ (250)

Вспомогательный контакт состояния OF для автоматических выключателей серии SystemePact CCB DC на ток 250 А, исполнение – 2NO+2NC; установка – справа под передней крышкой выключателя. Вспомогательные контакты состояния OF подключается во вспомогательную цепь выключателя и указывает его состояние и положение главных контактов: аппарат включен (ВКЛ) и контакты замкнуты или аппарат отключен (ОТКЛ или Trip) и контакты разомкнуты.