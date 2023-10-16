ШИНА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ШТ. (250)
ШИНА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ШТ. (250)
Референс: SPD-PCB-02
Линейка SystemePact CCB DC
Шина подключения для автоматических выключателей серии SystemePact CCB DC на ток 250 А; комплект – 1 шт. Шины подключения применяются для последовательного или параллельного соединения 3-х и 4-хполюсных выключателей с целью снижения стоимости и эксплуатационных издержек. Последовательное подключение уменьшает напряжение на каждом из полюсов, что позволяет отключать большие токи короткого замыкания. Параллельное подключение аппаратов оптимизирует их использование по номинальному току.
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|3
|1
|4
|см.
|0.1
|кг.
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Тип документа
Каталог Каталог серии SystemePact CCB DCКаталог серии SystemePact CCB DC
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 5.8 MB
Техническая документация Инструкция по установке SystemePact CCB DC 63-630AИнструкция по установке SystemePact CCB DC 63-630A
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 2.54 MB
Техническая документация Руководство по эксплуатации SystemePact CCB DC 63-630AРуководство по эксплуатации SystemePact CCB DC 63-630A
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 915.27 kB
Юридические документы О предоставлении паспортов на продукцию Systeme ElectricО предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
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