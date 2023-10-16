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SPD-SD-01-L
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ SD (1NO1NC) ЛЕВЫЙ (125)
SPD-SD-01-L

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ SD (1NO1NC) ЛЕВЫЙ (125)

Референс: SPD-SD-01-L
Линейка SystemePact CCB DC

Вспомогательный контакт аварийного срабатывания SD для автоматических выключателей серии SystemePact CCB DC на ток 125 А, исполнение – 1NO+1NC; установка – слева под передней крышкой выключателя. Вспомогательные контакты SD предназначены для индикации аварийного срабатывания выключателя при перегрузке или коротком замыкании, нажатии кнопки Test на лицевой панели выключателя, получении команды от независимого расцепителя MX или расцепителя минимального напряжения MN.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.523 см. 0.1кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог серии SystemePact CCB DC
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 5.8 MB
Каталог серии SystemePact CCB DC
Техническая документация Инструкция по установке SystemePact CCB DC 63-630A
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 2.54 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB DC 63-630A
Техническая документация Руководство по эксплуатации SystemePact CCB DC 63-630A
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 915.27 kB
Руководство по эксплуатации SystemePact CCB DC 63-630A
Юридические документы О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
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