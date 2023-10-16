Продукты
SPD-STC-02
КОРОТКАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА 3P (250)
SPD-STC-02

КОРОТКАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА 3P (250)

Референс: SPD-STC-02
Линейка SystemePact CCB DC

Короткие клеммные заглушки для автоматических выключателей серии SystemePact CCB DC на ток 250 А, исполнение – 3P. Клеммные заглушки обеспечивает защиту от случайного прикосновения к силовым присоединениям аппарата, и повышают безопасность электроустановки для обслуживающего персонала при эксплуатации и техническом обслуживании.Короткие клеммные заглушки используются для заднего присоединения стационарных аппаратов и для всех случаев присоединения втычных/выдвижных аппаратов.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.415.817 см. 0.2кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог серии SystemePact CCB DC
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 5.8 MB
Каталог серии SystemePact CCB DC
Техническая документация Инструкция по установке SystemePact CCB DC 63-630A
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 2.54 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB DC 63-630A
Техническая документация Руководство по эксплуатации SystemePact CCB DC 63-630A
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 915.27 kB
Руководство по эксплуатации SystemePact CCB DC 63-630A
Юридические документы О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
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