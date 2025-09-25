ИБП SRTSE 2 поколения 10000ВА/Вт, 4U,5 C13+3 C19,USB,RS-232,RS485,COM,сухие контакт,прлл резерв
Второе поколение ИБП Smart – Save Online SRTSE10RTXLIG2 10кВА/10кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования в малых и средних предприятиях. Имеет высокий коэффициент мощности PF=1.0 и КПД в онлайн режиме более 95,5%. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Наиболее продвинутый LCD-дисплей, автоопределение внешних модулей АКБ, батарейные картриджи. Функция USB HID позволяет видеть базовую информацию о заряде ИБП на ПК без установки и/или входа в ПО. Наличие разъёма EPO для системы аварийного отключения. Подключение нагрузка клеммное, так и к выходным розеткам – 5 IEC C13 и 3 IEC C19, есть две группы программируемых розеток. Компактный монолитныйкорпус – 4U. Возможность подключения до 10 дополнительных внешних батарейных блоков.
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409258033
|56
|80
|32
|см.
|75
|кг.
BB1
|2
|—
|1
|шт.
|4680409258033
|69
|48.4
|19.3
|см.
|73.7
|кг.
P12
|4
|—
|6
|шт.
|—
|120
|80
|111
|см.
|465
|кг.