ИБП SRTSE 2 поколения 1500 ВА/Вт, 2U, 8 C13+1 C19, USB, RS-232, сухие контакты, SNMP-карта
ИБП SRTSE 2 поколения 1500 ВА/Вт, 2U, 8 C13+1 C19, USB, RS-232, сухие контакты, SNMP-карта
Референс: SRTSE1500RTXLIG2-NC
Спецификация
Технические характеристики
EC000382 Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП)
Количество входных фаз 1
Количество выходных фаз 1
Частота входного напряжения 40-70
Входное соединение C20
Документы
Фильтры
Тип документа
Техническая документация
SRTSEG2 1-3 руководство пользователя
Дата документа: 25/09/2025
Формат PDF
Размер 1.48 MB
SRTSEG2 1-3 руководство пользователя
Каталог
Каталог однофазных ИБП нового поколения
Дата документа: 01/10/2025
Формат PDF
Размер 1.98 MB
Каталог однофазных ИБП нового поколения
Каталог
Каталог однофазных ИБП нового поколения
Дата документа: 02/10/2025
Формат PDF
Размер 1.98 MB
Каталог однофазных ИБП нового поколения
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик