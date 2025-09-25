Продукты
SRTSE2000RTXLIG2-NC
ИБП Smart-Save Online SRT-G2 Systeme Electric 2000 ВA, 2000 Вт, 230 В, 1:1, 2U, конвертируемый форм-фактор, 6 шт. АКБ, 12В 9Ач, 8xIEC C13, 1хIEC C19, SNMP карта
SRTSE2000RTXLIG2-NC
SRTSE2000RTXLIG2-NC
SRTSE2000RTXLIG2-NC
SRTSE2000RTXLIG2-NC
SRTSE2000RTXLIG2-NC
SRTSE2000RTXLIG2-NC
SRTSE2000RTXLIG2-NC
SRTSE2000RTXLIG2-NC
SRTSE2000RTXLIG2-NC
SRTSE2000RTXLIG2-NC
SRTSE2000RTXLIG2-NC

ИБП Smart-Save Online SRT-G2 Systeme Electric 2000 ВA, 2000 Вт, 230 В, 1:1, 2U, конвертируемый форм-фактор, 6 шт. АКБ, 12В 9Ач, 8xIEC C13, 1хIEC C19, SNMP карта

Референс: SRTSE2000RTXLIG2-NC
Серия Smart-Save Online SRT G2

Второе поколение ИБП Smart – Save Online SRTSE2000RTXLIG2-NC 2кВА/2кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования в малых и средних предприятиях. Имеет высокий коэффициент мощности PF=1.0 и КПД в онлайн режиме более 94,5%. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Наиболее продвинутый LCD-дисплей, автоопределение внешних модулей АКБ, батарейные картриджи, встроенная SNMP-карта. Функция USB HID позволяет видеть базовую информацию о заряде ИБП на ПК без установки и/или входа в ПО. Наличие разъёма EPO для системы аварийного отключения. Большое количество выходных розеток – 8 IEC C13 и 1 IEC C19, есть группа программируемых розеток. Компактный корпус – 2U. Возможность подключения до 10 дополнительных внешних батарейных блоков.

Спецификация
Технические характеристики
EC000382 Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП)
Количество входных фаз 1
Количество выходных фаз 1
Частота входного напряжения 40-70
Входное соединение C20
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
BB1
21шт.468040925798263.548.49.7 см. 27кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация
SRTSEG2 1-3 руководство пользователя
Дата документа: 25/09/2025
Формат PDF
Размер 1.48 MB
SRTSEG2 1-3 руководство пользователя
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Фильтры
Поиск
Корзина