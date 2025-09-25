ИБП SRTSE 2 поколения 3000 ВА/Вт, 2U, 8 C13+1 C19, USB, RS-232, сухие контакты, SNMP-карта

Второе поколение ИБП Smart – Save Online SRTSE3000RTXLIG2-NC 3кВА/3кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования в малых и средних предприятиях. Имеет высокий коэффициент мощности PF=1.0 и КПД в онлайн режиме более 95%. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Наиболее продвинутый LCD-дисплей, автоопределение внешних модулей АКБ, батарейные картриджи, встроенная SNMP-карта. Функция USB HID позволяет видеть базовую информацию о заряде ИБП на ПК без установки и/или входа в ПО. Наличие разъёма EPO для системы аварийного отключения. Большое количество выходных розеток – 8 IEC C13 и 1 IEC C19, есть группа программируемых розеток. Компактный корпус – 2U. Возможность подключения до 10 дополнительных внешних батарейных блоков.