SSDOF446312
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ 4NO4NC ДЛЯ SD630-1250
SSDOF446312

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ 4NO4NC ДЛЯ SD630-1250

Референс: SSDOF446312

Вспомогательный контакт для выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на токи 630-1250 А, исполнение - 4NO+4NC. Вспомогательный контакт устанавливаются защелкиванием слева сверху выключателя. Они предназначены для увеличения количества вспомогательных контактов, использующихся в цепях сигнализации и управления.

8 040  
Спецификация
Технические характеристики
EC000041 Блок вспомогательных контактов
Гарантия на оборудование
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091583026.574.5 см. 0.08кг.
CAR
345шт.23.764.117.6 см. 3.951кг.
P12
42700шт.12080120 см. 251кг.
Документы
Техническая документация
Инструкция по установке выключателя-разъединителя SP SD
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 2.08 MB
Инструкция по установке выключателя-разъединителя SP SD
Техническая документация
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 11.73 MB
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Техническая документация
Инструкция по установке рукоятки SystemePact SD 160-1250A
Дата документа: 14/01/2025
Формат PDF
Размер 512.84 kB
Инструкция по установке рукоятки SystemePact SD 160-1250A
Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23
Формат PDF
Размер 1.08 MB
Срок действия: 18/10/2023 - 22/03/2024
ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23
