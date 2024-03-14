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SSD06304MF0500
ВЫКЛ.-РАЗЪЕД.SP SD630 4P 500A ФРОНТ.РУК.
SSD06304MF0500

ВЫКЛ.-РАЗЪЕД.SP SD630 4P 500A ФРОНТ.РУК.

Референс: SSD06304MF0500
Линейка SystemePact SD

Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 500А, 4P, рукоятка – фронтальная, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040915928639.225.220.7 см. 8.6кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация Инструкция по установке SystemePact SD 160-1250A
Дата документа: 14/03/2024
Формат PDF
Размер 2.08 MB
Инструкция по установке SystemePact SD 160-1250A
Техническая документация SystemePact SD 160-1250A
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 382.33 kB
SystemePact SD 160-1250A
Техническая документация Техническая брошюра SystemePact SD
Дата документа: 10/01/2024
Формат PDF
Размер 11.73 MB
Техническая брошюра SystemePact SD
Д-ТР ТС-НВО ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23
Формат PDF
Размер 1.08 MB
Срок действия: 18/10/2023 - 22/03/2024
ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23
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