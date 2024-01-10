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SSDRHY6312
ПОВОРОТНАЯ КРАСНО-ЖЕЛТАЯ РУКОЯТКА ДЛЯ УСТАНОВКИ ФРОНТ ИЛИ СБОКУ ДЛЯ SD630, ФРОНТАЛЬНО НА SD1250

ПОВОРОТНАЯ КРАСНО-ЖЕЛТАЯ РУКОЯТКА ДЛЯ УСТАНОВКИ ФРОНТ ИЛИ СБОКУ ДЛЯ SD630, ФРОНТАЛЬНО НА SD1250

Референс: SSDRHY6312
Линейка SystemePact SD

Поворотная рукоятки выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 630 - 1250 А; установка – фронтальная или боковая левая (1250 А – только фронтальная); цвет – красно-желтая. Поворотная рукоятка обеспечивает управление выключателем-разъединителем при замыкании и размыкании электрических цепей в распределительных щитах.

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Тип документа
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Техническая документация Техническая брошюра SystemePact SD
Дата документа: 10/01/2024
Формат PDF
Размер 11.73 MB
Техническая брошюра SystemePact SD
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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