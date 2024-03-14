ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD630 4P 630A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD630 4P 630A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
Референс: SSD06304LF0630
Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 630А, 4P, рукоятка – слева, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком.
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409159217
|39.2
|25.2
|20.7
|см.
|8.6
|кг.
CAR
|3
|—
|2
|шт.
|—
|29.1
|43.3
|48
|см.
|17.695
|кг.
P12
|4
|—
|32
|шт.
|—
|120
|80
|110
|см.
|300
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Техническая документация Инструкция по установке SystemePact SD 160-1250AИнструкция по установке SystemePact SD 160-1250A
Дата документа: 14/03/2024
Формат PDF
Размер 2.08 MB
Техническая документация SystemePact SD 160-1250ASystemePact SD 160-1250A
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 382.33 kB
Техническая документация Техническая брошюра SystemePact SDТехническая брошюра SystemePact SD
Дата документа: 10/01/2024
Формат PDF
Размер 11.73 MB
3D модели SP SD630-4SP SD630-4
Дата документа: 19/03/2024
Формат STP
Размер 14.11 MB
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