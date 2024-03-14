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SSD06304LF0630
ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD630 4P 630A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD06304LF0630

ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD630 4P 630A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

Референс: SSD06304LF0630
Линейка SystemePact SD

Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 630А, 4P, рукоятка – слева, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040915921739.225.220.7 см. 8.6кг.
CAR
32шт.29.143.348 см. 17.695кг.
P12
432шт.12080110 см. 300кг.
Документы
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация Инструкция по установке SystemePact SD 160-1250A
Дата документа: 14/03/2024
Формат PDF
Размер 2.08 MB
Инструкция по установке SystemePact SD 160-1250A
Техническая документация SystemePact SD 160-1250A
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 382.33 kB
SystemePact SD 160-1250A
Техническая документация Техническая брошюра SystemePact SD
Дата документа: 10/01/2024
Формат PDF
Размер 11.73 MB
Техническая брошюра SystemePact SD
3D модели SP SD630-4
Дата документа: 19/03/2024
Формат STP
Размер 14.11 MB
SP SD630-4
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