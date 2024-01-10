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SSDERHF15Y6312
ВЫНОСНАЯ КРАСНО-ЖЕЛТАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА ДЛЯ УСТАНОВКИ ФРОНТАЛЬНО НА SD630-1250
SSDERHF15Y6312

ВЫНОСНАЯ КРАСНО-ЖЕЛТАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА ДЛЯ УСТАНОВКИ ФРОНТАЛЬНО НА SD630-1250

Референс: SSDERHF15Y6312
Линейка SystemePact SD

Выносная поворотная рукоятка выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 630 - 1250 А; установка – фронтальная на переднюю панель или дверь щита; цвет – красно-желтая. Поворотная рукоятка обеспечивает управление выключателем-разъединителем при замыкании и размыкании электрических цепей в распределительных щитах, обеспечивает индикацию состояния выключателя: отключен (OFF), включен (ON), препятствует включению выключателя при открытой двери щита.

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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация Техническая брошюра SystemePact SD
Дата документа: 10/01/2024
Формат PDF
Размер 11.73 MB
Техническая брошюра SystemePact SD
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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