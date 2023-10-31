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SSD06303LF0500
ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD630 3P 500A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD06303LF0500

ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD630 3P 500A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

Референс: SSD06303LF0500
Линейка SystemePact SD

Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 500А, 3P, рукоятка – слева, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком.

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Тип документа
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Каталог Каталог серии SystemePact SD
Дата документа: 31/10/2023
Формат PDF
Размер 2.2 MB
Каталог серии SystemePact SD
Техническая документация SystemePact SD 160-1250A
Дата документа: 21/11/2023
Формат PDF
Размер 2.08 MB
SystemePact SD 160-1250A
Техническая документация SystemePact SD 160-1250A
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 382.33 kB
SystemePact SD 160-1250A
Техническая документация Техническая брошюра SystemePact SD
Дата документа: 10/01/2024
Формат PDF
Размер 11.73 MB
Техническая брошюра SystemePact SD
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