ШТОК 330ММ 15Х15 ДЛЯ РУКОЯТКИ SD630-1250
ШТОК 330ММ 15Х15 ДЛЯ РУКОЯТКИ SD630-1250
Референс: SSDSH336312
Удлинительный шток для выносной поворотной рукоятки выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 630 - 1250 А; длина – 330 мм; сечение – 15х15 мм. Шток предназначен для соединения выключателя с поворотной рукояткой, установленной на дверь распределительного щита.
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Тип документа
Техническая документация Техническая брошюра SystemePact SDТехническая брошюра SystemePact SD
Дата документа: 10/01/2024
Формат PDF
Размер 11.73 MB
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