ШТОК 330ММ 15Х15 ДЛЯ РУКОЯТКИ SD630-1250

Удлинительный шток для выносной поворотной рукоятки выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 630 - 1250 А; длина – 330 мм; сечение – 15х15 мм. Шток предназначен для соединения выключателя с поворотной рукояткой, установленной на дверь распределительного щита.