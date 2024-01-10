ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА ДЛЯ УСТАНОВКИ ФРОНТАЛЬНО ИЛИ СБОКУ НА SD630 И УСТАНОВКИ ФРОНТАЛЬНО НА SD1250
ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА ДЛЯ УСТАНОВКИ ФРОНТАЛЬНО ИЛИ СБОКУ НА SD630 И УСТАНОВКИ ФРОНТАЛЬНО НА SD1250
Референс: SSDRHB6312
Поворотная рукоятки выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 630 - 1250 А; установка – фронтальная или боковая левая (1250 А – только фронтальная); цвет – черная. Поворотная рукоятка обеспечивает управление выключателем-разъединителем при замыкании и размыкании электрических цепей в распределительных щитах.
Документы
Фильтры
Тип документа
Техническая документация Техническая брошюра SystemePact SDТехническая брошюра SystemePact SD
Дата документа: 10/01/2024
Формат PDF
Размер 11.73 MB
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик