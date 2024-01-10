3 РАЗДЕЛИТЕЛИ ПОЛЮСОВ 4P SD630
3 РАЗДЕЛИТЕЛИ ПОЛЮСОВ 4P SD630
Референс: SSDPB4P0630
Разделители полюсов для выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 630 А, 4P; комплект – 3 шт. Разделители полюсов увеличивают длину пути тока утечки и безопасные изоляционные расстояния. Устанавливаются простым защёлкиванием на аппарате.
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Тип документа
Техническая документация Техническая брошюра SystemePact SDТехническая брошюра SystemePact SD
Дата документа: 10/01/2024
Формат PDF
Размер 11.73 MB
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