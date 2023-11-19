Статический генератор реактивной мощности 50кВАр, 400В, IP20, стоечный модуль
Статический генератор реактивной мощности 50кВАр, 400В, IP20, стоечный модуль
Референс: SVGM050R4L20
Статический генератор реактивной мощности торговой марки Systeme Electric серии SystemeSine типа SVG, номинальная мощность 50кВАр, номинальное напряжение 400В, степень защиты IP20, модуль для установки в стойку
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Тип документа
Каталог Каталог SystemeSine AHF & SVGКаталог SystemeSine AHF & SVG
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 3.75 MB
Техническая документация Технические характеристики SystemeSine AHFТехнические характеристики SystemeSine AHF
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 111.58 kB
Техническая документация Руководство по эксплуатации SystemeSine SVGРуководство по эксплуатации SystemeSine SVG
Дата документа: 20/11/2023
Формат PDF
Размер 4.41 MB
Техническая документация Технические данные SVGM050R4L20Технические данные SVGM050R4L20
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 790.56 kB
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