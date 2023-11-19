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SVGM050W4D20
Статический генератор реактивной мощности 50кВАр, 400В, IP20, навесной модуль,ЖК
SVGM050W4D20
SVGM050W4D20

Статический генератор реактивной мощности 50кВАр, 400В, IP20, навесной модуль,ЖК

Референс: SVGM050W4D20
Линейка SystemeSine

Статический генератор реактивной мощности торговой марки Systeme Electric серии SystemeSine типа SVG, номинальная мощность 50кВАр, номинальное напряжение 400В, степень защиты IP20, навесной модуль со встроенным 4,3 дюймовым ЖК дисплеем

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Каталог Каталог SystemeSine AHF & SVG
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 3.75 MB
Каталог SystemeSine AHF & SVG
Техническая документация Технические характеристики SystemeSine AHF
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 111.58 kB
Технические характеристики SystemeSine AHF
Техническая документация Руководство по эксплуатации SystemeSine SVG
Дата документа: 20/11/2023
Формат PDF
Размер 4.41 MB
Руководство по эксплуатации SystemeSine SVG
Техническая документация Технические данные SVGM050W4D20
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 785.65 kB
Технические данные SVGM050W4D20
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