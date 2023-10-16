Статический генератор реактивной мощности 50кВАр, 400В, IP31, навесной модуль,ЖК
Статический генератор реактивной мощности 50кВАр, 400В, IP31, навесной модуль,ЖК
Референс: SVGM050W4D31
Статический генератор реактивной мощности торговой марки Systeme Electric серии SystemeSine типа SVG, номинальная мощность 50кВАр, номинальное напряжение 400В, степень защиты IP31, навесной модуль со встроенным 4,3 дюймовым ЖК дисплеем
Документы
Фильтры
Тип документа
Техническая документация Технические характеристики SystemeSine AHFТехнические характеристики SystemeSine AHF
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 111.58 kB
Техническая документация Руководство по эксплуатации SystemeSine SVGРуководство по эксплуатации SystemeSine SVG
Дата документа: 06/02/2024
Формат PDF
Размер 9.12 MB
Техническая документация Технические данные SVGM050W4D31Технические данные SVGM050W4D31
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 805.24 kB
Каталог Каталог SystemeSine AHF & SVGКаталог SystemeSine AHF & SVG
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 3.75 MB
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик